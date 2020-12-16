شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الثلاثاء منخفضا الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 6110 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، مما يعكس حالة الحيرة لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للسوق في الأجل القصير، لذلك نتوقع استمرار تداول المؤشر بين 5850 ومستوى 6300 نقطة خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,084 وبين مستوى المقاومة هو 6,138 نقطة