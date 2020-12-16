شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10480نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، بالتزامن مع استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تحركا عرضيا ما بين مستوى 10350 نقطة ومستوى 10650 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,410 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,517 نقطة