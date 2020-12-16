شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن معنويات الشركات اليابانية للربع الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
طوكيو - أظهرت دراسة أجراها البنك المركزي الياباني، وتم نشرها يوم الإثنين الماضي، أن المعنويات بين كبار المصنعين في اليابان تحسنت للربع الثاني على التوالي، وذلك بفضل الانتعاش الذي شهدته الصادرات والإنتاج.
«وصل المؤشر الرئيسي الذي يقيس معنويات الشركات المصنعة الكبرى إلى سالب 10 في ديسمبر الجاري، مقارنة مع سالب 27 في سبتمبر الماضي»
وأظهر مسح تانكان ربع السنوي الذي يقوم به بنك اليابان المركزي أن المؤشر الرئيسي الذي يقيس معنويات الشركات المصنعة الكبرى وصل إلى سالب 10 في ديسمبر الجاري، مقارنة مع سالب 27 في سبتمبر الماضي.
ويمثل المؤشر النسبة المئوية للشركات التي قالت إن ظروف العمل كانت مواتية، مطروحًا منها الشركات التي قالت إن الظروف كانت غير مواتية. ويمثل هذا الرقم ربعين متتاليين من التحسن وكان أفضل من رقم سالب 14 الذي توقعه استطلاع رأي للاقتصاديين تم من قبل مزود البيانات كويك. ووصل المؤشر الذي يقيس معنويات كبار الشركات غير المصنعة إلى سالب 5، مقارنة بسالب 12 في استطلاع سبتمبر.
ويقول الاقتصاديون إن زيادة قوة التعافي من المرجح أن تكون بطيئة، وذلك بسبب عودة ظهور عدوى فيروس كورونا المستجد في داخل اليابان وحول العالم.
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