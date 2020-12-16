شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوية" تعلن وفرة فى المعروض من الكمامات والمطهرات وانخفاض أسعارها للنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا أكثر انتشار من الموجة الأولى بداية عام 2020 الجارى، مطالبا الحكومة بفرض عقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة فى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تقدم خدمات للمواطنين وينتشر بها الزحام.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك ارتفاعا فى الإقبال على أدوية المكملات الغذائية اللازمة للمصابين بالفيروس والمستلزمات الوقائية بنحو 20% فى الأسواق منذ بداية الشهر الجارى مع تصاعد حالات الإصابة بالفيروس، كما أن هناك وفرة فى المعروض منها لتكفى كافة احتياجات المواطنين مع وجود فائض وبأسعار أقل النصف عن الأسعار التى كانت تباع بها مع انتشار الموجة الأولى للفيروس.

وقال رئيس شعبة الأدوية، أن سعر الكمامات حاليا يتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات، والكحول فئة 100 سم يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات العبوة، والجوانتيات تتراوح من 2 إلى 3 جنيهات، إضافة إلى الجيل المعقم وسعره فى الأسواق ما بين 10 إلى 12 جنية للعبوة، وأوضح أن السبب فى انخفاض الأسعار هو تدخل الدولة وتسهيل الإجراءات اللازمة للمصانع وزيادة إنتاجها مع دخول مصنعون جدد لتوفير احتياجات السوق المحلى.

وقال إن عدد مصانع الكمامات وصل إلى 30 مصنع بعد أن كانوا 7 مصانع فقط فى مصر منذ بداية الأزمة، ومصانع لإنتاج المعقمات وبلغ عددهم نحو 25 مصنع لإنتاج الكحول والجيل وغيرها، بالإضافة إلى مصانع أدوية المكملات الغذائية ووصل إلى أكثر من 30 شركة لتصنيعها بعد جهود هيئة سلامة الغذاء فى تسهيل إجراء التسجيل للشركات المتقدمة فى مدة أقصاها 30 يوما، بعد أن كانت تستمر على مدار 4 سنوات فى هيئة الدواء للحصول على الموافقة.

ووجه رئيس شعبة الأدوية بشراء المواطنين لاحتياجتهم من الأسواق فقط لعدم وجود أى أزمة فى المعروض وهناك فائض كبير يكفى لعدة أشهر مع انتهاء جائحة كورونا.