شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بدعم من اصطياد الصفقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانشطة اصطياد الصفقات بالإضافة إلى انتظار التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية.



ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات أحوال الطقس في أمريكا الجنوبية لا سيما البرازيل والأرجنتين.



وأوضح محللون بأن عدم اليقين حيال تأثير الطقس على المحاصيل الزراعية في أمريكا الجنوبية ربما يعزز أسعار الصويا والذرة في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك مع التكهن بخسائر في جودة وحكم المحاصيل.



وتعرضت أسعار الحبوب لتقلبات في الآونة الأخيرة نتيجة إعلان الحكومة الروسية عن اقتراح بفرض ضريبة على صادراتها من بعض المحاصيل الزراعية لتهدئة ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.4% إلى 11.85 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 11.85 دولار وأقل سعر عند 11.62 دولار.