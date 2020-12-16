شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء خيرت بركات يؤكد انتهاء الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية مطلع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قرب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التى أطلقها الجهاز فى شهر يونيو 2019 ورسميا فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة ممثلة فى جهاز الإحصاء لتطوير منظومة العمل الاحصائى فى مصر.

وقال اللواء خيرت بركات فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر الانتهاء من تلك الاستراتيجية بالأشهر الأولى من العام الجديد، بحيث تكلل الجهود المبذولة لتطوير العمل الإحصائى، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية تفتح الباب لتوحيد مصادر البيانات بين كافة الجهات الحكومية وتقضى على فرص التضارب بين بيانات الجهات المشاركة فى تلك المنظومة.

وأطلق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، رسميا فى شهر سبتمبر 2019، وتشكل الاستراتيجية الوطنية إطار وطنى يهدف إلى دمج الإحصاءات فى السياسات الوطنية وعملية التخطيط القومى، ودمج القطاعات والوزارات والهيئات وكبار مستخدمى البيانات فى النظام الإحصائى الوطنى، والتنسيق الفعال لاستراتيجية تشمل النظام الإحصائى بأكمله، وكذلك الاستجابة لتحديات البيانات.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن منظومة عمل الجهاز فى الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا ليتواكب مع مجريات التطور التكنولوجى التى يشهدها العمل الإحصائى، ومن بين هذه المظاهر الاعتماد على الوسائل التكنولوجية فى العمل الميدانى للحصول على نتائج أكثر دقة إلى جانب تطوير منظومة العمل الإحصائي.