شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لـ"التنشيط السياحى" مع شركات عالمية للترويج للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعين عبر الفيديو كونفرنس أحدهما مع فريق العمل التسويقى لشركة TUI العالمية، والآخر مع ممثلى شركة Easy Jet الإنجليزية، وذلك لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وخلال هذه الاجتماعات تم مناقشة خطة العودة التدريجية المشتركة للحركة السياحية، وذلك من خلال البدء فى استخدام الأدوات الترويجية الفعالة والمختلفة ومنها برنامج للحملات المشتركة وخاصة حملات الـ Digital وتنظيم رحلات تعريفية للصحفيين والإعلاميين والمدونين وغيرها من آليات الترويج للمقاصد السياحية.

كما استعرض المهندس أحمد يوسف، خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدى التأثير الإيجابي لاكتشاف اللقاحات والتى من شأنها المساهمة فى عودة الحركة السياحية العالمية إلى طبيعتها مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى تعتزم إطلاق عدد من الحملات الترويجية بالتعاون مع كبار منظمى الرحلات العالمية فى عدد من دول غرب أوروبا وخاصة ( ألمانيا – إنجلترا – دول البنلوكس BENELUX -الدول الإسكندنافية ) خلال الفترة القادمة.