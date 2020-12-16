شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-12-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقي نحو 52 مليون جنيها، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم حديد عز، دايس للملابس الجاهزة، العبوات الطبية، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

البورصة تربح 52 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقى نحو 52 مليون جنيها، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.45%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11057 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4248 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3081 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 998.7 ألف سهم، 946.3 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، 100 ألف سهم، 65.6 ألف سهم، 51.2 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 296.6 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 1000 سهم، 10 آلاف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4 آلاف سهم.

دومتي

توقعت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، تحقيق مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنة والمخبوزات في الربع الحالي، لتصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات، ستصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات، وتستهدف تحقيق نمو في صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء بتشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي وبالتالي أصبح عدد خطوط إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمنع 3 خطوط إنتاج.

الإسكندرية للحاويات

أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تعيين ممدوح توفيق عزت دراز عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة، لمدة 3 سنوات، مع منحه راتب مقطوع بنحو 40 ألف جنيه.

ارابيا انفستمنتس

قررت إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية ارابيا انفستمنتس هولدنج خلال جلسة تداول 15/12/2020 مع تعديل السعر المرجعى لجلسة 16 ديسمبر ليصبح 0.743 جنيه/ للسهم، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية.

النصر للأعمال المدنية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع عرض شراء الاجباري المقدم من شركة اودن للاستثمارات المالية وشركة اودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري وشركة يونى مكس للخرسانة الجاهزة وشركة ريدكون للتعمير وشركة نيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية، للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأس مال شركة النصر للأعمال المدنية، وذلك حتى عدد 13176900سهم بنسبة 90% من أسهم الشركة وذلك بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، وبسعر نقدي يبلغ 11 جم للسهم وحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.