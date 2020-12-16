شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقى نحو 52 مليون جنيها، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم حديد عز، دايس للملابس الجاهزة، العبوات الطبية، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

البورصة تربح 52 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقى نحو 52 مليون جنيها، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.45%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11057 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4248 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3081 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.453 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 20.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 5.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية سعر إغلاق 16.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.722 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.37%.

- مجموعة عامر القابضة-عامر جروب بسعر إغلاق 1.115 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.75%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 26.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.32%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.065 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 51.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.