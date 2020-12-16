شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار الترقب لنتائج مفاوضات الكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية، وذلك في انتظار قرار الاحتياطي الاتحادي.



وبدأ البنك المركزي الأمريكي اليوم اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية والتطورات حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



ولطالما طالب الاحتياطي الاتحادي على لسان رئيسه "جيروم باول" الكونجرس بضرورة ضخ المزيد من الحوافز المالية لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الجائحة.



وسوف يعلن البنك المركزي غدا عن قراره بخصوص الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، وعقب القرار، سيعقد "باول" مؤتمرا صحفياً للتعقيب على القرار.



وكشفت وسائل إعلامية عن أن المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول التحفيز النقدي الإضافي مستمرة، وذلك في إطار الجهود لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.