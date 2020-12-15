مجلس البنوك الإسلامية يناقش هيكلة الصكوك ومنهجية التصنيف

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وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق، تبعتها كلمة مدير عام الاستقرار المالي وتمويل الاقتصاد، نيابة عن معالي محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا سورو أنتونين دوسو.وتناولت الندوة العلاقة بين التمويل الإسلامي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما تم خلالها عرض أهم الفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية لاعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها الرئيسة.
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