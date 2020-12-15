شكرا لقرائتكم خبر عن 11.7 تريليون دولار إنفاق العالم في مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض تقرير جديد لمنظمة أوكسفام بعنوان «المأوى من العاصفة»، تم إجراؤه بالشراكة مع مسارات التنمية، المخططات الحكومية المستخدمة لضخ أموال إضافية لمساعدة الناس، مثل استحقاقات الإعاقة والبطالة والأطفال وكبار السن ل 126 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، ووجدت أن أياً منها لم يكن كافياً لتلبية احتياجات الجميع.

ويظهر التقرير أن العالم أنفق 11.7 تريليون دولار إضافية هذا العام لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومن هذا المبلغ، أنفقت 36 دولة غنية 9.8 تريليون دولار 83٪ مقابل 42 مليار دولار فقط 0.4٪ في 59 دولة منخفضة الدخل.

وعلى الأموال الإضافية التي تم ضخها على وجه التحديد في برامج الحماية الاجتماعية، أنفقت 28 دولة غنية بمعدل 695 دولاراً للفرد، وفي المقابل، أنفقت البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان الناشئة بمعدل نصيب للفرد يتراوح بين 28 إلى 4 دولارات أمريكية.

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