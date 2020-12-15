«سيتريد 2020» يركز على الاستدامة والرقمنة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلق يوم أمس الأول الاثنين، مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط الافتراضي للقطاع البحري 2020، والذي سينتهي اليوم، حيث حقق اليوم الأول نجاحاً كبيراً، وشهد عدداً من المناقشات الهامة والدعم الكبير الذي أبداه قادة القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.

تم افتتاح المؤتمر والمعرض برسالة فيديو من كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الذي تحدث خلالها عن كوفيد-19 وتأثيره على القطاع والبحارة العاملين فيه، قائلاً: يعتمد العالم بشكل كبير على التجارة المنقولة بحراً، وتجلى ذلك عندما واصل قطاع الشحن نقل السلع الحيوية والأغذية والإمدادات الطبية طوال فترة الجائحة، لكن مع الأسف أصبح البحارة ضحايا للآثار الجانبية للأزمة؛ حيث تقطعت السبل بمئات الآلاف منهم على متن السفن، ولم تفلح المحاولات اليائسة للعديد منهم في الوصول إلى سفنهم أو العودة إلى أوطانهم، ونحن نعمل بتنسيق وتعاون وثيقين مع وكالات الأمم المتحدة وأصحاب العلاقة في الصناعة البحرية وحكومات الدول المختلفة لحل هذه الأزمة.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: تلقينا جميعاً بسبب كوفيد-19 ضربة قاسية، شكلت لنا تحدياً كبيراً، لكنه في الوقت نفسه مثل فرصة لبداية جديدة، وقد شرعت الإمارات بالفعل في المضي قدماً على طريق التعافي، وساهمت استثماراتنا المتواصلة في التكنولوجيا في المحافظة على مرونة عملياتنا في موانئ دبي العالمية، وما زلنا نسعى إلى تطوير الابتكار للتكيف بشكل متواصل مع التغييرات المتلاحقة.

وتناولت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الجلسة الحوارية أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواصلة جذب الاستثمارات الجديدة إلى دولة الإمارات.