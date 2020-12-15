شكرا لقرائتكم خبر عن «الجرافات» و«الإنشاءات» شركة موحدة برأسمال 825 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لشركة «الجرافات البحرية الوطنية»، على توحيد الأعمال مع شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، عن طريق إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية (1 درهم لكل سند) وبمبلغ إجمالي 2.53 مليار درهم، إلى «صناعات»، ومساهمي الأقلية في «الإنشاءات البترولية الوطنية» كسعر استحواذ يتم سداده من قبل «الجرافات البحرية» للاستحواذ على شركة «الإنشاءات».

ويتم تحويل هذه السندات إلى عدد 575 مليون سهم جديد في شركة الجرافات وبقيمة اسمية (1 درهم لكل سهم) ليصبح رأس مال الجرافات بعد الزيادة 825 مليون درهم، واعتبار كل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل. كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك في حال إتمام الصفقة على النحو التالي: زيادة رأس المال المصدر للشركة من 250 مليون درهم إلى 825 مليون درهم.

وتنص البنود الرئيسية للعرض على نقل «صناعات» ومساهمي الأقلية في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» على كامل رأس مال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» إلى «شركة الجرافات البحرية الوطنية» مقابل قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي لصالح «صناعات» ومساهمي الأقلية في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» فور إتمام هذه الصفقة، ويبلغ سعر تحويل هذه الأدوات المالية إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 4,40 درهم لكل سهم.

وقال خليفة سلطان السويدي رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ) رئيس مجلس إدارة «صناعات»: سعدنا بموافقة مساهمي «شركة الجرافات البحرية الوطنية» على عرضنا بتوحيد أعمال شركتي «الإنشاءات البترولية الوطنية» و«الجرافات البحرية الوطنية»، حيث سنعمل معاً على إنشاء واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والتشييد وأكثرها تنوعاً على مستوى المنطقة. وسيوفر تكامل الشركتين منصة متينة للاستفادة من فرص النمو المتاحة.

وينتظر أن تسفر صفقة توحيد أعمال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» و«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» عن تأسيس شركة موحدة رائدة ومتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه «المجموعة الموحدة» من حضور واسع في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وتعدّ أعمال الشركتين مكملة لبعضهما البعض، وستوفر لهما الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات. ومن خلال إنشاء هذه الشركة، ستتمتع المجموعة الموحدة بالمؤهلات اللازمة للاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، بما تمتلكه من قدرات قوية عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

وستبقى «شركة الجرافات البحرية الوطنية» مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بعد إتمام الصفقة المتوقع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021. لتصبح «المجموعة الموحدة» واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX من حيث رأس المال، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة. ويتوقع اكتمال الصفقة وإصدار الأدوات المالية القابلة للتحول وإدراج الأسهم الجديدة لشركة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021، مع مراعاة موافاة كافة شروط الصفقة.

وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 8,875 مليار درهم.

وتتولى شركة موليس وشركاه مهمة تقديم الاستشارات المالية إلى «القابضة» (ADQ)، فيما تتولى شركة ألين أوفيري التضامنية محدودة المسؤولية، مهمة تقديم الاستشارات القانونية.

موافقة 88% من المساهمين

خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، وافق المساهمون الذين يمتلكون 88% من الأسهم والممثلون في الاجتماع على عرض مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» المقدم في 15 أغسطس 2020. وتنص البنود الرئيسية للعرض على نقل «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» إلى«شركة الجرافات البحرية الوطنية» مقابل قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية لصالح مساهمي«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم في رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية»، ويمثل ذلك 69,70% من أسهم رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» المصدّر بعد التحويل. ويبلغ سعر تحويل هذه الأدوات المالية إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 4,40 درهم لكل سهم وسيجري فور إتمام الصفقة.