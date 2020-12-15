شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «أبل» يقفز 4%.. والسبب «آيفون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة «أبل» بنحو 4% إلى 126 دولار خلال جلسة الثلاثاء، مدعوماً بتقارير زيادة إنتاج الشركة لهواتف «آيفون» بنسبة 30% للنصف الأول من عام 2021.

وبحسب صحيفة «نيكاي» اليابانية، تخطط «أبل» لإنتاج ما يصل إلى 96 مليون جهاز «آيفون» بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من عام 2021، من ضمنها طرازات «آيفون 12» الجديدة المتوافقة مع تقنية الـ «5 جي».

كما تعتزم الشركة إنتاج ما يصل إلى 230 مليون جهاز في عام 2021 كاملاً، أي بزيادة 20% عما حققته «أبل» في عام 2020.

وذكر التقرير أن الطلب على جهازي «آيفون 12» و«آيفون 12 برو» كان أقوى من المتوقع، في حين كان الطلب ضعيفاً على «آيفون 12 ميني».

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