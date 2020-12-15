شكرا لقرائتكم خبر عن وارين بافيت.. نحن في حرب اقتصادية ويجب دعم الشركات الصغيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثّ وارين بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشاير هاثاواي، الكونجرس الأمريكي على توسيع نطاق مساعداته للشركات الصغيرة في الوقت الذي لا تزال فيه تكافح للبقاء مع استمرار إجراءات الإغلاق الاقتصادية لمكافحة جائحة كوفيد-19».

وقال بافيت في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي»: إنها حرب اقتصادية، متحدثاً في ذلك حول مساعدة الشركات الصغيرة. وعلى وجه التحديد، طلب بافيت من المشرعين تمديد برنامج قروض دعم الشركات الصغيرة والأفراد. وأضاف: أعتقد أن الدولة مدينة للملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة، وعليها تجديد برنامج دعم الشركات حتى نتمكن من تخطي هذه المرحلة الصعبة«. وانتهت فترة التقدم للحصول على قروض دعم الشركات الصغيرة والأفراد في وقت سابق من هذا العام، مع وجود مخزونات مالية متبقية لدعم هذا البرنامج. ومع ذلك، دخل الكونجرس في طريق مسدود منذ شهور في مفاوضاته للحصول على مساعدات حكومية جديدة، مما فرض ضغوطاً على الشركات ولا سيما الصغيرة منها. وفي وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حزمة تحفيز مالية بقيمة 908 مليارات دولار، ويشمل الاقتراح حوالي 300 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة، بما في ذلك المطاعم وأماكن الترفيه. وقال بافيت إنه بدون منح مساعدات إضافية للشركات الصغيرة، فإن الكونجرس»بصدد تحطيم أحلام عشرات الآلاف من الناس. (وكالات)