شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع قليلاً بعد تأكيد البنك المركزي على خفض البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي في أستراليا.



وأظهرت فاعليات الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأسترالي تشديد الأعضاء على ضرورة خفض معدل البطالة في البلاد كأولوية وطنية.



وأكد البنك المركزي على أن سوق العمل في أستراليا يتعافى بأسرع من التوقعات بفضل تخفيف القيد المرتبطة بجائحة كورونا والتعافي أيضا في إنفاق المستهلكين.



ومع ذلك، يرى عدد من أعضاء البنك المركزي بأن الأمر سوف يستغرق سنوات إلى حين انخفاض معدل البطالة إلى المستويات المرغوبة.



وكشف محضر اجتماع البنك الذي عرض في وقت سابق هذا الشهر بأن هناك مخاوف بشأن سوق العمل واستمرار وجود البطالة قرب مستويات مرتفعة.



ونتيجة لذلك، ربما يحتاج الاقتصاد الأسترالي لمزيد من الدعم المالي والنقدي لفترة أطول مع زيادة حجم التحفيز النقدي إذا دعت الضرورة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7543، وسجل أعلى سعر عند 0.7547 وأقل سعر عند 0.7505.