شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تشتري 235 ألف طن من القمح في مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، اليوم الثلاثاء إنها 235 ألف طن من القمح في مناقصة شراء عالمية للشحن بين الأول والـ15 من فبراير.
وقالت الهيئة إن الشراء شمل 120 ألف طن من القمح الروماني و115 ألف طن من القمح الأوكراني.
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