أخبار اقتصاد اليوم.. الضرائب تعلن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى آخر 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 15- 12 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية ومنها بدء تسليم أراضى العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة اليوم

الضرائب تعلن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات بالمرحلة الإدارية حتى آخر 2020



رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة اليوم والخاصة باستفادة الممولين من التجاوز بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وفقا للقانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021 ، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم، ودعم النشاط الاقتصادي .

ودعا عبد القادر، الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 وخاصة أن تلك المرحلة هى المرحلة الثالثة والأخيرة ، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية ، موضحًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395

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وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول تطوير أرض "القابضة للغزل"

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.

يأتي توقيع البروتوكول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات والجهات والشركات العامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.

وقع البروتوكول كلا من الدكتور مازن حسن نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

الرقابة المالية تشترط ألا يزيد رأس مال شركات البورصة المرخص 5 أمثال "المصدر"

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 138 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 283 الصادر اليوم الثلاثاء، على :"يضاف إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية الواردة بالمادة رقم 6 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بند جديد برقم ( 1 مكرر) نصه كالآتي:"ألا يزيد رأس المال المرخص به للشراكة الراغبة في قيد أوراقها المالية على 5 أمثال رأس المصدر".

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يستعرضان مستجدات مبادرة "شغلك فى قريتك"

الدكتورة هالة السعيد

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وشارك في الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة كل من المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ، وممثلين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال ، وقيادات من وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" بعدد من القرى في المحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وذلك فى إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتطوير المجتمعات المحلية وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة داخل القرية المصرية .

نيفين جامع تؤكد مساهمة شركات السيارات اليابانية في استخدام مركبات الغاز

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع اليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في هذا الصدد، مشيرة إلى أهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات اليابانى فى التوجه الحالي الذى تتبناه الحكومة المصرية للتوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز الطبيعى.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والذي استعرض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبصفة خاصة قطاعات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري ويوكوتاك تيتسوتارو السكرتير الاول بالقسم الاقتصادي بالسفارة اليابانية بالقاهرة.

بدء تسليم أراضى العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة اليوم

صورة أرشيفية

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020، وحتى يوم الخميس 22/4/2021، فى تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بمناطق ( امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").

رئيس البورصة لرجال الأعمال: الإعفاءات الضريبية أبرز مزايا القيد بسوق المال

الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

عدد الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مزايا القيد بسوق المال، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها أولا البورصة هي المنصة الأرخص في الحصول على التمويل للشركات بهدف التوسع في النشاط وتوسيع قاعدة الملكية، ثانيا حوافز ضريبية مغرية منها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، انخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة لتصل إلى 5% مقارنة بنسبة 10% للشركات غير المقيدة، وكذلك ميزة انخفاض تكلفة التمويل، إذ تخفض مؤسسات التمويل من تكلفة التمويل للشركات المقيدة بسبب ثقتها في نتائجها المالية، والإفصاح بشكل دوري عنها، فضلا عن القدرة على التخارج منها، ثالثا تطبيق قواعد الحوكمة، وهو ما يساعد الشركات خاصة العائلية للحفاظ على نشاط الشركة من خلال ضمان استمرارية النشاط وفقا لنظام مؤسسي.

وقال "فريد"، إن القيد بالبورصة يتطلب نوعية الشركات الهادفة للتوسع في النشاط والنمو، موضحا أن هناك نوعين من الشركات؛ الأولى شركات ليست لديها رغبة في التوسع، وهذا ليس عيبا، إلا أنه لا يمكن قيد هذه النوعية بسوق المال، أما النوعية الثانية وهي الشركات التي لديها خطط للتوسع والنمو في النشاط، وهذا ما يوفره لها القيد بالبورصة.

ارتفاع هامشي للمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية في جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقى نحو 52 مليون جنيه، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11057 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4248 نقطة.

ارتفاع سعر الدولار واليورو.. وتباين باقى العملات اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى ليسجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام

صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر2020، بقيمة 3 جنيهات مسجلة 802 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر ، وذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1839 دولار، عقب جولة تذبذب فى الأسعار العالمية مساء الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيها

سعر جرام الذهب 21 سجل 802 جنيها

سعر جرام الذهب 24 سجل 915 جنيها

سعر الجنيه الذهب سجل 6416 جنيها

أونصة الذهب 1839 دولارا