بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات بالقطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونى، وشملت الحركة التالى أسمائهم: المهندس محمد صلاح بهنسى نائبا للرئيس التنفيذى للشركة المصرية لتشغيل مشروعات الغاز الطبيعي. المهندس خالد وجية مديرا عاما بالشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي.

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