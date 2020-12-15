شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تصعد ببورصة الكويت بالختام على رأسها النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% رابحًا 27.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحًا 22.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6110.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.86% رابحًا 39.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4592.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.68% رابحًا 31.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4686.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 224.8 مليون سهم بقيمة 38 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 6.03%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.81%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاعى الصناعة والاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.07%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 58.41%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 38.51%، ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة التجارة والاستثمار العقارى القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.95% يليه سهم شركة دلقان العقارية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 2.80%.

وفى سياق متصل قالت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، إنه لم يكن لدى الشركة أية تطورات من شأنها التأثير على أوضاع الشركة أو شؤونها وأن الشركة لم تقم بالإفصاح مؤخرًا عن أية معلومات أو بيانات من شأنها التأثير على سعر السهم فى السوق أو ينجم عنها أى نشاط غير اعتيادى فى التداول.

وفى سياق آخر أعلنت شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، حازت على أقل الأسعار فى المناقصة الخاصة بمشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (سكيتر) وذلك عن مناطق المعالجة الثلاث التابعة لشركة نفط الكويت، بقيمة إجمالية 167.3 مليون دينار كويتي.

وفى سياق منفصل أعلن بنك الكويت الدولى، استقالة الدكتور عبد الله عبد الصمد معرفى من عضوية مجلس إدارة المصرف.