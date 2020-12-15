شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء قمح لين وصلد وشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوربيون اليوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء 117 ألف طن من قمح الطحين اللين و100 ألف طن من القمح الصلد وكمية مماثلة من علف الشعير الحيواني. والمناشئ خيارية. وقال المتعاملون إن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة الأربعاء 16 ديسمبر.

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