شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.96 فى ختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% خاسراً 24.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2530.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.6 مليون سهم محققة ما قيمته 213.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3727 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاعى السلع والخدمات بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبى خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.58%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.9 مليون ورقة بقيمة 39 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.74%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة، اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري، للنظر في تقديم مقترح للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة بواقع 5.25 فلس إماراتي للسهم الواحد، وذلك لاحقاً للحدث الخاص المتمثل في قيام الشركة ببيع 4 ملايين من الأسهم التي تمتلكها في رأس مال شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية.

فيما أعلنت شركة أملاك للتمويل، اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الاثنين، وناقش المجلس أعمال الشركة الاعتيادية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، بيع أحد أصولها بقيمة تمثل 5% من رأسمالها في سبيل سداد الدفعة الثانية والأخيرة من التسوية، التي كان قد تم التوصل إليها مع أحد البنوك المحلية، وسيترتب على سداد كامل مبلغ التسوية المتفق عليها ربحاً قدره 20 مليون دينار كويتي، وسيظهر الأثر المالي في الربع الرابع من العام الحالي 2020.