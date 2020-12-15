شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 49.89 دولار لبرنت و46.63 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 49.89 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 40 سنتا أو ما يوازي 0.8 ٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.63 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 36 سنتا أو ما يوازي 0.8 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم، تراجعا مع تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب في العام المقبل ليطغيا على الارتياح إزاء بدء حملات تطعيم ومخاوف بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وفقا لرويترز.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم، من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعا وقالت في تقريرها الشهري "حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئيا الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الاشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط".

وتابع التقرير " في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.