فيس بوك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 0.64 نقطة ليستقر على سعر 274.19 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 278.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 260.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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