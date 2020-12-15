إنتل بين المطرقة والسندان – تحليل – 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.49% بما يعادل 0.74 نقطة ليستقر على سعر 50.47 دولار، ليواجه السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، كما نلاحظ من الرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 52.70، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 48.40.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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