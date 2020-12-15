مايكروسوفت يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 0.94 نقطة ليستقر على سعر 214.20 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة الاستقرار أعلى مستوى 216.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 232.80.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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