إنفيديا يحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي – تحليل – 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.27% بما يعادل 11.82 نقطة ليستقر على سعر 532.35 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 532.30، ليستهدف مستوى الدعم 477.50. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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