شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة مع استمرار التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



وكشفت وسائل إعلامية عن أن المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول التحفيز النقدي الإضافي مستمرة، وذلك في إطار الجهود لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



كان الكونجرس الأمريكي قد ناقش خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



لكن هناك مقترح بتقسيم هذه الخطة إلى قسمين الأولى بإنفاق 748 مليار دولار على بعض البرامج المالية والثاني بإنفاق 160 مليار دولار.



وفي سياق آخر، يتابع المستثمرون عن كثب البدء في توزيع جرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للوقاية من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 29962 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 12540 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3668 نقطة.