شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تعتزم ايقاف عمليات الإنتاج في مصنعين تابعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن عزمها إيقاف عمليات الإنتاج في كل من مصنعين تابعين لشركتين تابعتين للشركة، وذلك في الأول من يناير 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المصنعين هما مصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، ومصنع بولي بيوتيلين ترافتليت التابع لشركة سبكيم للكيماويات.

وقالت الشركة، إن عملية الإيقاف تأتي هذا تمشياً مع استراتيجيتها بعد الإندماج بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية ومراعاة المخاطر الاستثمارية الناتجه عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تواجهه الأسواق بشكل عام من تحديات.

هذا وتتوقع الشركة أن ينعكس إيقاف هذين المصنعين بشكل إيجابي على نتائج الشركة في المرحلة القادمة.

وبحسب البيان، يقع مصنع خلات فينيل الايثيلين في مدينة حائل بينما يقع مصنع البولي بيوتيلين ترافتليت في مدينة الجبيل الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 111.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض في كميات مبيعات الميثانول والبيوتانديول وايثيل فينيل اكريليت.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.