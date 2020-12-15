شكرا لقرائتكم خبر عن ساكو تفتتح معرضها الجديد في مدينة خميس مشيط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح معرضها في مدينة خميس مشيط بمساحة 5629 متراً مربعاً، وذلك على طريق الملك فهد.

ونوهت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إلى أن تشغيل المعرض الجديد سيسهم في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2020.

وأشارت الشركة إلى أن هذا المعرض سيكون بديلا للمعرض الكائن في نفس المدينة والذي كان يدار بنظام الامتياز التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى التحسن النسبي في هامش مجمل الربح، وإنخفاض في المصاريف العمومية و الإدارية، بالإضافة إلى إنخفاض في مصاريف البيع و التسويق، فضلاً عن إرتفاع في الإيرادات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 55.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.