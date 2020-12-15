شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى غير مسبوق لتسريح العمالة في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد معدل البطالة في بريطانيا مجددا في ثلاثة شهور حتى أكتوبر/ تشرين الأول فيما بلغ عدد العمالة التي جرى تسريحها مستوى مرتفعا قياسيا حيث تأهبت الشركات لانتهاء برنامج الحكومة لدعم الوظائف ضمن إجراءات تخفيف تداعيات جائحة كورونا والذي جرى تمديده في نهاية المطاف حتى 2021.

وكشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة بلغ 4.9 بالمئة ارتفاعا من 4.8 بالمئة في ثلاثة شهور حتى سبتمبر/ أيلول.

لكن الزيادة كانت أقل حدة مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد. وأشار استطلاع رأي أجرته رويترز إلى قفزة في المعدل إلى 5.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد العمالة التي جرى تسريحها سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 370 ألفا في الفترة بين أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول، على الرغم من انكماش طفيف في أكتوبر تشرين الأول فحسب.

وعلى مدى معظم الفترة التي شملتها البيانات المعلنة، الثلاثاء رفض وزير المالية ريشي سوناك دعوات بتمديد برنامجه الشامل لحفظ الوظائف بعد الموعد المقرر لنهايته في 31 أكتوبر /تشرين الأول، مما جدد مخاوف من زيادة معدل خسارة الوظائف.

لكن مع تعرض بريطانيا لموجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اضطر سوناك لإعلان في اللحظة الأخيرة عن تمديد البرنامج لمدة شهر ثم عاد ومدده مجددا حتى نهاية مارس/ آذار 2021.

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