شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع فى انتظار تحقيق تقدما فى المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى انتظار أن يسفر قرار تمديد المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن تحقيق تقدما ملحوظا ، يسفر فى نهاية الأمر عن التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3280$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3319 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3348$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تجدد آمال التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، بعد موافقة الطرفين على تمديد المحادثات التجارية.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" و رئيس الوزراء البريطاني " بوريس جونسون" يوم الأحد إنهما اتفقا فى اتصال هاتفي على تمديد المحادثات التجارية ، مع بذل المزيد من الجهود من أجل إبرام اتفاق التجارة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست "ميشيل بارنييه" إن إبرام اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة لا يزال ممكنا.

وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا فى كانون الثاني/يناير 2020 ، لكنها كانت منذ ذلك الحين فى فترة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، حيث لا زالت تتمتع بجميع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

وإذا لم يكن هناك اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية يحمي حوالي تريليون دولار من التجارة السنوية من الرسوم الجمركية والحصص ،فإن الشركات على كلا الجانبين ستتضرر بشدة ، لكن الضرر الأكبر سوف يقع على عاتق الشركات والسوق البريطاني.

وقال محافظ بنك بريطانيا المركزي "أندرو بيلي" إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجاري من شأنه أن يتسبب فى أضرار دائمة للاقتصاد البريطاني أكثر من تلك التي سببتها جائحة فيروس كورونا.