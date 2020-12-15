شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.19% لتتداول حالياً عند 1,012.66$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,010.70$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,010.72$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.70 مقارنة بالافتتاحية عند 90.66.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تسارع النمو إلى 5.0% مقابل 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 5.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 7.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.9% في تشرين الأول/أكتوبر، وأظهرت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 6.3 خلال كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.1% مقابل 72.8%، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% ووسط آمال الأسواق في توسع الفيدرالي في برنامج شراء الأصول.

بخلاف ذلك، تطرقت تقارير في مطلع الأسبوع لكون مفاوض رئيسي من المشرعين الأمريكيين نوه لكون الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يقوموا بالكشف لاحقاً عن مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 908$ مليار، وأنه "لا يوجد ضمان" بأن الكونجرس سيمرره، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 71.52 مليون ولقي 1,608,648 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً، وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.