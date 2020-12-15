شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات تعافي الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تخطي 0.7540 سيوقف السيناريو السلبي المؤقت المقترح صباحاً ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر لزيارة مستوى 0.7460 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7440 والمقاومة 0.7560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت