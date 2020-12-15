شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لتحقيق هدفنا الإيجابي الأول عند 25.06، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 23.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد