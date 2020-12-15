شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية قوية منذ الصباح ليتمكن من تخطي 1833.00 ويصل إلى هدفنا الرئيسي الأول المنتظر عند 1850.00، ونرجّح استمرار الاتجاه الصاعد لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1875.00 كهدف تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1820.00 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1815.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد