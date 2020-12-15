شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية مؤقتة هذا الصباح وعاد للارتفاع ليقترب من مستوى 1.2177، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.2300، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2110.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2070 والمقاومة 1.2240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد