شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عُمر تُحدد المساحة الإجمالية للأرض المُباعة لشركة استثمارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن بلوغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض المُباعة في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة إلى 2572 متر مربع.

وأفادت جبل عمر، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن أطراف الصفقة هم شركة جبل عمر للتطوير (البائع) وشركة عبد الله إبراهيم محمد السبيعي "ايمز الاستثمارية (المشتري).

وكانت الشركة قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن توقيع عقد بيع لقطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن قيمة الصفقة تبلغ 830 مليون ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

وتتضمن الشروط الرئيسية للصفقة إفراغ صك ملكية الأرض لدى كاتب عدل لصالح المشتري، وتوفير طريق للمعدات أثناء فترة التشييد، بالإضافة إلى إنهاء تنفيذ الطريق المتفق عليه.

وتستهدف الشركة من بيع الأرض هو دعم الخطط الاستراتيجية للشركة لإعادة الهيكلة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 237.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض كبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 917.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 206 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.