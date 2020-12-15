شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة دلة الصحية تُوصي بتوزيع 50 هللة للسهم عن النصف الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 45 مليون ريال.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 90 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.
وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 28 ديسمبر الجاري.
يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 37.5 مليون ريال، موزعة على عدد 75 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 80 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 77.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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