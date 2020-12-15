شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسراً 5.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8655.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.72% رابحاً 144.39 نقطة ليصل إلى مستوى 20176.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 120.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.71%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.39%، ثم قطاع ي الاتصالات والاستثمار والتمويل بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاعي المواد الأساسية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.04%، فيما ارتقع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%.

وقفز 89 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 10%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 8.10%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 6.36%، فيما تراجع 89 سهماً على رأسها سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 3.36%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.75%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 1.66%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 496.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة جبل عمر، توقيع عقد بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة، بمساحة الإجمالية للأرض المباعة هي 2572 متر مربع، لشركة عبد الله إبراهيم محمد السبيعي "ايمز الاستثمارية.