شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بالافتتاح مدفوعة بارتفاع 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 14.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5585.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.53 نقطة ليصل إلى مستوى 6094.27 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% رابحاً 32.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4585.45 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.65% رابحاً 30.09 نقطة ليصل إلى مستوى 4685.38 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 154.2 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6582 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.04%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.36%، 0.01%، على التوالي.

وجاء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 52.21%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 38.51%، ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.60% يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 4.75%.

وفي سياق متصل قالت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، إنه لم يكن لدى الشركة أية تطورات من شأنها التأثير على أوضاع الشركة أو شؤونها وأن الشركة لم تقم بالإفصاح مؤخراً عن أية معلومات أو بيانات من شأنها التأثير على سعر السهم في السوق أو ينجم عنها أي نشاط غير اعتيادي في التداول.

وفي سياق آخر أعلنت شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، حازت على أقل الأسعار في المناقصة الخاصة بمشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (سكيتر) وذلك عن مناطق المعالجة الثلاث التابعة لشركة نفط الكويت، بقيمة إجمالية 167.3 مليون دينار كويتي.