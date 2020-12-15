شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار واليورو.. وتباين باقى العملات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى ليسجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب في العام المقبل ليطغيا على الارتياح إزاء بدء حملات تطعيم ومخاوف بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 46.63 دولار للبرميل، بينما فقدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أي ما يوازي 0.8 بالمئة أيضا إلى 49.89 دولار للبرميل ماحية مكاسبها يوم الاثنين.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 20.84 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.76 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 20.84 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.76 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليوم تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.95 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.