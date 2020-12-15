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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار واليورو.. وتباين باقى العملات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى ليسجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.
وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب في العام المقبل ليطغيا على الارتياح إزاء بدء حملات تطعيم ومخاوف بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 46.63 دولار للبرميل، بينما فقدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أي ما يوازي 0.8 بالمئة أيضا إلى 49.89 دولار للبرميل ماحية مكاسبها يوم الاثنين.
ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.95 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.
تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.