شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش: سوق البناء الكويتي ينكمش بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير صادر من مؤسسة "فيتش"، أن يشهد سوق البناء الكويتي انكماشا كبيرا في قيمة صناعة البناء بنسبة 8%.

وأتتت تلك التوقعات على خلفية انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء "كوفيد -19"، وما يتبعه من احتمال خفض الإنفاق الرأسمالي في دفع سوق البناء الكويتي إلى الركود خلال عام 2020، بحسب صحيفة "الجريدة".

ورجح التقرير أن الخطوات التي تتخذها الدولة في سبيل تنويع اقتصادها والترويج للبلاد كمركز لوجستي، تماشياً مع رؤية الكويت 2035، ستوفر الدعم لتحقيق النمو لهذا القطاع على المدى الطويل.

ولفت التقرير إلى أن قيود السياسة الناشئة عن عدم اليقين السياسي والتنظيمي المستمر سوف تقوض إلى حد ما الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار النفط وتحسن الاقتصاد، ما يمهد الطريق لنمو قوي، وإن لم يكن مذهلاً، في قطاع البناء في الكويت على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويشار إلى أنه مؤخرا، وعلى مستوى الدولة توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبلغ عبء الديون الحكومية للكويت نحو 60 % خلال العام الجاري، وبواقع 140 % خلال 2021، مع تسجيل عجز بنسبة تقترب من 40% خلال 2020، وبـ25% في 2021.

ورجحت الوكالة أن تسجل البلاد عجزاً بنحو7% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، على أن تحقق نمواً بواقع 4.6% خلال العام المقبل.

يشار إلى أن رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي.

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.