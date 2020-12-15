شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الديون المستحقة لدى الحكومة الكويتية 12.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة المالية الكويتية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير عن فترة النصف الاول من السنة المالية الحالية 2020/2021 قد انخفض بنحو 12.3% بما يعادل 201 مليون دينار.

وتراجع حجم الديون المستحقة للحكومة في تلك الفترة إلى 1.43 مليار دينار وذلك من مستوى 1.63 مليار دينار، ويأتي هذا الامر بعد تكثيف الجهات الحكومية جهودها في تحصيل الديون للمساهمة في زيادة ايراداتها، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وفي المقابل، انخفضت الديون المستحقة على الحكومة بنسبة ضئيلة للغاية لم تتجاوز 0.1% او ما يعادل 282.9 ألف دينار لتبلغ 534.2 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 534.4 مليون دينار بنهاية ابريل 2020.

وكان معدل ارتفاع الديون المستحقة للحكومة الكويتية قد تراجع في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 95%، وبما قيمته 145.6 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، إذ وصلت قيمة الزيادة في تلك الديون خلال يونيو 2019 نحو 153.1 مليون دينار، في حين بلغت 7.53 مليون في يونيو 2020.