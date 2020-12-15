شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة الآجلة تستمر بالارتفاع-تحليل - 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
عزز سعر القهوة تأثره بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ تجاوزه مؤخرا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 119.00 مسجلا بذلك أهداف جديدة بوصوله نحو 121.37, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 سيمنح السعر فرصة لتجميع عزم إيجابي جديد لنتوقع انجذابه بذلك نحو المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 130.90 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات الصاعدة الحالية.
ما يجب التنويه له, أن استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية ومحاولة اختراقه للمقاومة المستهدفة حاليا فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار صاعد جديد وليشكل بذلك مستوى 139.50 المحطة التالية للمحاولات الصاعدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.00 و 131.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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