شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقر فوق الدعم– تحليل -15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس مؤخرا لتشكيل تذبذب جانبي نظرا لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50, لكن الثبات المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة والمتمثل حاليا بمستوى 3.4700 يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد وانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تبدأ من 3.5950 و 3.7000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4800 و 3.5900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد