شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بانخفاض ملحوظ ليكسر مستوى 0.7520 ويحاول الثبات دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 0.7460 قبل العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، مع الإشارة إلى أن هذا الانخفاض مؤقت، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 0.7460 سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 0.7355 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7440 والمقاومة 0.7560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت