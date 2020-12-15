شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بانخفاض طفيف – تحليل - 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الطفيف الآن، ليعيد اختبار المقاومة المخترقة سابقاً للقناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 53.10.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 49.20 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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