النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط عند دعم القناة الصاعدة، حيث حافظ على ثباته فوقه بعد الضغط السلبي الذي شهده يوم أمس، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 48.00 ثم 50.00 كمحطات رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 46.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.80 والمقاومة 48.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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